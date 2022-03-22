Gazimağusa’da iş kazası: Bir kişi yaralandı

Gazimağusa’da Serbest Liman bölgesinde, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 20 yaşındaki Umut Malgir, geçirdiği iş kazasında yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10:15 sıralarında, Gazimağusa’da Serbest Liman bölgesinde, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 20 yaşındaki Umut Malgir, klima montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten beton zemine düşerek yaralandı.

Malgir, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kalçasında kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Polisin iş kazasıyla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:



22/03/2022 14:06