Gazimağusa’da iş kazası: Bir kişi yaralandı

ads ads ads
22/03/2022

ads
ads
ads
Gazimağusa’da iş kazası: Bir kişi yaralandı

Gazimağusa’da Serbest Liman bölgesinde, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 20 yaşındaki Umut Malgir, geçirdiği iş kazasında yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10:15 sıralarında, Gazimağusa’da Serbest Liman bölgesinde, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 20 yaşındaki Umut Malgir, klima montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten beton zemine düşerek yaralandı.
Malgir, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kalçasında kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Polisin iş kazasıyla ilgili soruşturması devam ediyor.

22/03/2022 14:06
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Gazimağusa, iş kazası
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.