Gazimağusa’da İş Kazası: Üç Kişi Tutuklandı

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02/01/2025

Gazimağusa’da İş Kazası: Üç Kişi Tutuklandı

Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Çeten Yapı Market'in ambarında bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen iş kazası, bir can kaybıyla sonuçlandı.

Mustafa Kılınç’ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada, ihmal iddiaları üzerine M.K. (45), A.K. (28) ve M.U. (26) isimli kişiler tutuklandı.

Polis, iş kazasının nedenleri ve sorumluların belirlenmesi amacıyla soruşturmayı derinleştiriyor. Olayla ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

 

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TAGS: iş kazası
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