Gazimağusa’da İş Kazası: Üç Kişi Tutuklandı
YAYIN TARİHİ:
02/01/2025
Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Çeten Yapı Market'in ambarında bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen iş kazası, bir can kaybıyla sonuçlandı.
Mustafa Kılınç’ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada, ihmal iddiaları üzerine M.K. (45), A.K. (28) ve M.U. (26) isimli kişiler tutuklandı.
Polis, iş kazasının nedenleri ve sorumluların belirlenmesi amacıyla soruşturmayı derinleştiriyor. Olayla ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
YAYIN TARİHİ: