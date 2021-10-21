Gazimağusa’da Kadına Şiddet!

Gazimağusa’da kızkardeşi ile tartıştığı gerekçesiyle eşi D.G ‘nin başının sağ kısmına yumruk atıp boğazını sıkan Abdülkadir Gökhan tutuklandı.

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21/10/2021

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Gazimağusa’da Kadına Şiddet!

Gazimağusa’da kızkardeşi ile tartıştığı gerekçesiyle eşi D.G ‘nin başının sağ kısmına yumruk atıp boğazını sıkan Abdülkadir Gökhan tutuklandı.

Polis memuru İzlem Kasap, 20.10.21 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Gazimağusa’ da bir apartmanın 2 numaralı dairesinde yatak odası içerisinde, kızkardeşi ile telefonda tartıştığı gerekçesiyle birlikte yaşadığı eşi D.G’ nın başının sağ kısmına yumruk atıp boğazını sıkmak suretiyle ciddi şekilde darp eden zanlının aşikayet üzerine yni gün derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili herhangi bir ifade  vermediğini, kendisine işlemiş olduğu suçla ilgili tebliğ edilen yazılı davasına karşılık kabul etmiyorum yönünde cevap verdiğine dikkat çeken polis, mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını belirttikten sonra evli ve 5 çocuk babası olup KKTC vatandaşı olan zanlının davası görüşülünceye değin teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 2000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 30 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

21/10/2021 15:35
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TAGS: Abdülkadir Gökhan, Gazimağusa, Kadına Şiddet
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