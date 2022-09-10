Gazimağusa'da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 09.09.2022 tarihinde, Gazimağusa'da, F.O.F.(E-25), I.H.N.(E-27) ve C.E.U.(K-27)’nun kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen V.A.J.(K-27)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Bu habere tepkiniz:



10/09/2022 12:09