Gazimağusa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre 30.12.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, T.M.(E-23) ve Z.B.(E-23)’nin kalmakta oldukları ikametgahlarda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, toplam 140 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi ile 2 adet öğütücü ve uyuşturucu maddee satışından elde edildiğine inanılan 6000 TL nakit para bulunarak emare

olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Bu habere tepkiniz:



31/12/2022 12:35