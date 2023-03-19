Gazimağusa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 18.03.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa'da Faiz Kaymak Sokak üzerinde, yaya olarak yürümekte olan L.I.N.(K-30)’nin şüpheli hareketleri üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından konu şahsın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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19/03/2023 10:39