Gazimağusa'da kavga!

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04/09/2023

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Gazimağusa'da kavga!

Gazimağusa’da çıkan kavga sonucu bir kişi sağ göz alt kemiği kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile Nöroloji Servisinde müşahede altına alınırken, bir kişi de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 01.30 sıralarında, Gazimağusa’da Suriçi’nde kavga çıktı. Kavgada, 183 miligram alkollü içki tesiri altındaki E.S.(E-21), G.Ç.’nin (E-27) yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp edip, yere düşürerek başını kaldırıma çarpıp yaralanmasına sebep olurken, olaya müdahale etmeye çalışan O.A.Ç.’yi (E-25) de yüzüne yumruk vurarak darp etti.

Kavgada yaralanan G.Ç, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ göz alt kemiği kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile Nöroloji Servisinde müşahede altına alındı, E.S. ise tutuklandı.

 

 

04/09/2023 15:36
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TAGS: gazimağusa, kavga, yaralı
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