Gazimağusa'da kaza: 1 yaralı, 1 tutuklu var

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08/05/2021

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Gazimağusa'da kaza: 1 yaralı, 1 tutuklu var

Gazimağusa’da bugün saat 11:00 raddelerinde Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı.

TPM 189 Plakalı B.S. araç sürücüsü  Önder Alışveriş merkezinden Eşref Bitlis Bulvarı üzerindeki anayola  çıkarken o esnada liman tarafından gelen MB 529 Plakalı motosiklet sürücüsüne çarptı. Motorsiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yerinde çıkan kavgada ise 1 kişi tutuklandı. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.(MHA)

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08/05/2021 13:13
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TAGS: Gazimağusa, trafik, kaza, haber
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