Gazimağusa'da kaza! 1 Yaralı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 18.03.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi kampus alanı içerisinde isimsiz yol üzerinde doğu istikametine doğru yönetimindeki RL 026 plakalı salon aracı ile seyreden Shamuhammet BERDIGYLYJOV (E-22), İşletme Fakültesi önlerindeki çembere geldiğinde, çemberi dönmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu, o esnada çember üzerinde kuzey istikametine doğru seyretmekte olan Umar ALİ (E-23) yönetimindeki UG 538 plakalı motosiklete çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Umar ALİ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde beyin kanaması teşhisi ile Nöroloji Servisi’nde müşahede altına almıştır. RL 026 plakalı araç sürücüsü Shamuhammet BERDIGYLYJOV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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19/03/2023 10:15