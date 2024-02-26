Gazimağusa'da kaza!

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26/02/2024

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Gazimağusa'da kaza!

Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde  25 Şubat 2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında kaza meydana geldi. 

 42 yaşındaki Yashar Hasanpour'un yönetimindeki ET 610 plakalı salon araç, alkollü içki tesiri altında güney yönüne doğru seyir halindeyken bir kaza gerçekleştirdi.

Hasanpour, Şaşa isimli iş yerinin önlerine geldiğinde, önünde aynı yönde seyreden ve Macro AVM'nin park yerine sağa dönmek için yavaşlayan 32 yaşındaki Numan Kahküllü'nün yönetimindeki SP 755 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Yashar Hasanpour tutuklandı . Polis soruşturması devam ediyor.

26/02/2024 13:17
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TAGS: kaza, alkl, dikkatsizlik,
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