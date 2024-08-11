Gazimağusa'da kaza: Alkollü sürücü önce bahçe duvarına, sonra araca çarptı

Gazimağusa’da, Ali Güngör Günay, alkollü içki tesiri altında, direksiyon hakimiyeti kaybederek, önce yolun sağında bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına, daha sonra park halindeki araca çarparak durdu.

Gazimağusa’da, dün saat 06:30 sıralarında, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak üzerinde, 20 yaşındaki Ali Güngör Günay, 169 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HA 684 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Anafartalar Caddesi Yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyeti kaybederek yolun sağında bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce ileriye doğru savrulan araç park halinde bulunan YC 768 plakalı araca çarpıp durdu.

Kazada yaralanan HA 684 plakalı araç sürücüsü Ali Güngör Günay ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Utku Yağcı, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Polis'ten yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.