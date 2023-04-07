Gazimağusa’da kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

ads ads ads ads ads ads
07/04/2023

ads
Gazimağusa’da kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

Gazimağusa’da bu sabah saat 00.30 sıralarında ise 232 miligram alkollü içki tesiri altındaki sürücü kaza yaptı. Gazimağusa’da Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde yaşanan kazada, Fezile Balçıner (K-38) 232 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DG 774 plakalı salon araç ile Polatpaşa Bulvarı kavşağına geldiğinde “U” dönüşü yapmak için dikkatsizce sağ şeride girdi. O esnada sağ şerit üzerinde aynı istikamete doğru seyreden İnan Gündoğdu (E-31) yönetimindeki ZPC 530 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, Fezile Balçıner tutuklandı.

07/04/2023 09:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.