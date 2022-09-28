Gazimağusa'da kaza:1 yaralı

Gazimağusa'da bugün 12:15 sıralarında JZ724 plakalı araç sürücü Sedat Duru'nun dikkatsizliği sonucu kaza meydana geldi. Sürücü yaya geçidinden geçen Ahmet İnceoğlu'na çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırılmış olup araç sürücüsü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: Trafik Kazası 28.09.2022 tarihinde, saat 12:15 sıralarında, Gazimağusa'da Topçular Bulvarı üzerinde, çift şeritli yolda sol şerit içerisinde, yönetimindeki JZ 724 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden Sedat DURU (E-29), seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Elektrokur önlerinde geldiğinde dikkatsizliği sonucu, o esnada yolu yaya geçidinden yaya olarak kuzey istikametinden güney istikametine doğru geçmekte olan Ahmet INCEOGLU (E-54)'na çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya, kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kalça kemiğinde kırık teşhisi ile Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alınmıştır. JZ 724 plakalı araç sürücüsü Sedat DURU tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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28/09/2022 16:34