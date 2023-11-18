Gazimağusa’da korkutan kaza: Araç yayaya çarptı...

Gazimağusa’da bugün saat 07.45'te meydana gelen trafik kazasında 45 yaşındaki Dilfuzakhon Sattarova yaralandı.

Gazimağusa’da bugün saat 07.4'te Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Anıt Çemberine giriş yapıp doğu istikametinde seyreden Ayhan Tanburoğlu (E-56,) yönetiminde bulundurduğu HD 054 plakalı salon araç ile Fevzi Çakmak Bulvarı girişinde bulunan yaya geçidine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada gidiş istikametine göre yolun sağından soluna doğru yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan, Dilfuzakhon Sattarova (K-45)’ya çarptı. Kazada yaralanan yaya Dilfuzakhon SATTAROVA, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde burun kırığı ve yüzünde muhtelif yaralanmalardan dolayı müşahede altına alındı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.