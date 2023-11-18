Gazimağusa’da korkutan kaza: Araç yayaya çarptı...

ads ads ads ads
18/11/2023

ads
Gazimağusa’da korkutan kaza: Araç yayaya çarptı...


Gazimağusa’da bugün saat 07.45'te meydana gelen trafik kazasında 45 yaşındaki Dilfuzakhon Sattarova yaralandı.

Gazimağusa’da  bugün saat 07.4'te Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Anıt Çemberine giriş yapıp doğu istikametinde seyreden Ayhan Tanburoğlu (E-56,) yönetiminde bulundurduğu HD 054 plakalı salon araç ile Fevzi Çakmak Bulvarı girişinde bulunan yaya geçidine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada gidiş istikametine göre yolun sağından soluna doğru yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan, Dilfuzakhon Sattarova (K-45)’ya  çarptı. Kazada yaralanan yaya Dilfuzakhon SATTAROVA, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde burun kırığı ve yüzünde muhtelif yaralanmalardan dolayı müşahede altına alındı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

18/11/2023 10:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: kaza
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.