Gazimağusa’da kundaklama!

Gazimağusa’da, dün saat 21.30 sıralarında, Şair Nedim Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde, S.T.A.(E-33) ve H.S.’nin (E-20) teşviki ile M.T.S.(E-22), ikametgahta bulunan kıyafet ve çarşafları kasten ateşleyerek, ikametgahı kundakladı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, ikametgah içerisinde bulunan tüm beyaz eşyalar, mobilyalar ve kıyafetler tamamen yanarken, çıkan dumandan dolayı tüm duvarlar islenerek zarar gördü.

M.T.S. tutuklandı, S.T.A. ve H.S. ise aranıyor.