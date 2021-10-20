Gazimağusa’da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü yapılacak

Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olması nedeniyle Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) öncülüğünde sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla Cuma günü Gazimağusa’da yürüyüş yapılacak. Yürüyüşe Gazimağusa Belediyesi de destek verecek.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre saat 16.30’da yapılacak etkinlikte, Sakarya Sulu Çemberi’nden Sakarya MGA’ya yürünecek.

KHYD Gazimağusa Bölge Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu, Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, Mağusa Kale Lions Kulübü Başkanı Özlem Bilgehan ve KHYD Yönetim Kurulu Üyesi Ülfer Uluel, konuyla ilgili olarak Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi bu yıl da meme kanserine dikkat çekmek için bir etkinlik yapılacağını ifade ederek, meme kanserinin, özellikle kanser hastalıklarında en yüksek oranda görüldüğüne işaret etti.

Yılda bir gün değil her zaman bunun ciddiye alınması ve kontrollerin yapılmasının önemine vurgu yapmak istediklerini ifade eden Arter, kadın örgütlerinin yapacağı yürüyüşe Gazimağusa Belediyesi olarak destek vereceklerini belirtti.

MENTEŞOĞLU

KHYD Gazimağusa Bölge Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu da, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olması nedeniyle ada çapında çeşitli etkinliklerle konuya dikkat çekmeye çalıştıklarını kaydetti.

“Ne yazık ki meme kanseri en yüksek oranda seyreden kanser türüdür” diyen Menteşoğlu, kadınların erken teşhise teşviki konusunda farkındalık yaratmak istediklerini ifade etti. Menteşoğlu, yürüyüşe katılacak birçok sivil toplum örgütüne destek verdikleri için teşekkür etti.

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20/10/2021 15:44