Gazimağusa’da meme kanseri farkındalık yürüyüşü yapılıyor

Gazimağusa’da meme kanseri farkındalık yürüyüşü cuma günü yapılıyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin 26 Ekim Cuma Günü saat 16:30’da Gazimağusa’da yapacağı meme kanseri farkındalık yürüyüşüne Gazimağusa Belediyesi de destek veriyor.

26 Ekim 2017 Cuma günü saat: 16:30’da Anıt çemberinden başlanarak Sakarya MGA Tesisine yürünecek ve meme kanseri için farkındalık yaratılmaya çalışılacak.

Meme kanseri farkındalık yürüyüşü ile ilgili bugün Kanser Hastalarına Yardım Derneği Gazimağusa üyeleri, Bölge Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu ve etkinliğin paydaşlarından Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummmanel Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti.

Başkan İsmail Arter, her yıl geleneksel olarak yapılan yürüyüşe bu yıl da destek vereceklerini ifade ederek, konunun ciddiyetine dikkat çekmek için yapılan çalışmaların önemini vurguladı.

Kaynak:BRT