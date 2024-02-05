Gazimağusa’da motosiklet kazası, 1 yaralı

Gazimağusa’da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Gazimağusa’da dün Savaş Sokak üzerinde, Orhan Veli Tekkanat (E-18) yönetimindeki ST 017 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Kurtuluş Sokak kavşağına geldiğinde, kavşakta durmadan dikkatsizce sokağa giriş yaptığı sırada, o esnada kurtuluş sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Abdulgani CAN(E-34) yönetimindeki UV 308 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Abdulgani Can, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ bacak ve köprücük kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.