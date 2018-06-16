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Gazimağusa’da Öğrenci Yurdu Önünde Bıçaklı Kavga

Gazimağusa’da öğrenci yurdu önünde çıkan kavgada bir kişi yaralandı

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16/06/2018

Gazimağusa’da Öğrenci Yurdu Önünde Bıçaklı Kavga
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Gazimağusa’da dün saat 22.00 sıralarında bir öğrenci yurdu önünde Z.A.S.A.S (E-28), Mohannad Ahmed Mahfouz’la aralarında çıkan tartışma sonucunda Mahfouz’u ciddi şekilde darp ettikten sonra, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı sol yan karın bölgesine ve boyun bölgesine batırıp yaraladı.

Polis açıklamasına göre, yaralı Mohannad Ahmet Mahfouz, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinin ardından kontrol altına alınırken, Z.A.S.A.S. tutuklandı

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TAGS: Gazimağusa, öğrenci yurdu, kavga, haber, kıbrıs
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