Gazimağusa’da olası sel ve kazalara karşı önlemler masaya yatırıldı

Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu, yaşanabilecek olası sel ve su baskınları, trafik yoğunluğuna ve trafik kazalarına karşı alınabilecek önlemler gündemiyle bu sabah toplandı.

Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, daha önceki toplantılarda alınan kararlara istinaden yapılanlar açıklanarak, olası sel ve su baskınlarına karşı yetkili kurumlar tarafından alınması gereken önlemler, trafik yoğunluğuna ve olası trafik kazalarına karşı alınabilecek tedbirler istişare edildi.

Toplantıda, trafik ile ilgili sorunların çözümü konusunda Ulaştırma Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi arasında işbirliği yapılmasına; sorunların tespiti ve çözüm önerileri hakkında ortak teknik bir komitenin kurulup, en kısa zamanda çalışmaya başlanmasına karar verildi.

TAK/