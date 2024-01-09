Gazimağusa’da operasyon; 2 kilo uyuşturucu, 1 tutuklu

Polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Dün akşam saat 19:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Kara Torba Operasyonu) kapsamında, M.T.(E-32)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan bu sabaha karşı saat 02:30 sıralarında, Girne’de, Polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü Z.J.M.A.(E-24)’nın şüpheli hareketleri sonucu, üzerinde ve kullanımındaki aracında yapılan aramada, yaklaşık 300 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Bahse konu şahıs ve araçtaki yolcu S.Z.T.K.(E-26) tutuklandı.