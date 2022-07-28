Gazimağusa’da otelde hırsızlık!

Bir otelin resepsiyon bölümünde, koltuk üzerinde bırakılan para cüzdanı ve içerisinde muhafaza edilen 4,400 TL nakit para çalındı.

ads ads ads ads
28/07/2022

ads
Gazimağusa’da otelde hırsızlık!

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otelin resepsiyon bölümünde, koltuk üzerinde bırakılan para cüzdanı ve içerisinde muhafaza edilen 4,400 TL nakit para çalındı.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.K.M.K.(E-26) tutuklandı.

28/07/2022 14:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Gazimağusa, otel, hırsızlık,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.