Gazimağusa’da otelde hırsızlık!
Bir otelin resepsiyon bölümünde, koltuk üzerinde bırakılan para cüzdanı ve içerisinde muhafaza edilen 4,400 TL nakit para çalındı.
28/07/2022
Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otelin resepsiyon bölümünde, koltuk üzerinde bırakılan para cüzdanı ve içerisinde muhafaza edilen 4,400 TL nakit para çalındı.
Dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.K.M.K.(E-26) tutuklandı.