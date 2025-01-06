Gazimağusa’da otobüs terminali kavşağı düzenleniyor

Gazimağusa’da otobüs terminali kavşağında düzenleme yapılıyor.

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan sinyalli kavşak uygulamasında hedef, araçların ve yayaların Mustafa Kemal Bulvarı’ndan güvenli geçişini sağlamak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, özellikle perşembe günleri Mağusa’ya kurulan pazar nedeniyle yaşanan yoğunluğu da gidermeye yönelik “Otobüs Terminali Sinyalli Kavşak Düzenlemesi” ile ilgili çalışma başladı. Sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.