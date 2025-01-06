Gazimağusa’da otobüs terminali kavşağı düzenleniyor

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06/01/2025

Gazimağusa’da otobüs terminali kavşağı düzenleniyor

Gazimağusa’da otobüs terminali kavşağında düzenleme yapılıyor.

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan sinyalli kavşak uygulamasında hedef, araçların ve yayaların Mustafa Kemal Bulvarı’ndan güvenli geçişini sağlamak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, özellikle perşembe günleri Mağusa’ya kurulan pazar nedeniyle yaşanan yoğunluğu da gidermeye yönelik “Otobüs Terminali Sinyalli Kavşak Düzenlemesi” ile ilgili çalışma başladı. Sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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TAGS: Gazimağusa, otobüs terminali kavşağı
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Mücadeleye Liderlik Edenler belgeseli, GAÜ'de gösterilecek

HK KIBRIS

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim, Eğitim ve Siyasal Bilimler Fakülteleri ile Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRT) iş birliğinde, "Liderlere Vefa" başlığıyla bir etkinlik düzenlenecek. GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi'nde 8 Ocak Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Etkinlikte, GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir'in yönetmenliğini üstlendiği “Mücadeleye Liderlik Edenler” adını taşıyan belgeselin gösterimi de yapılacak. Özdemir, ilk kez gösterimi yapılacak belgesel ile ilgili, “27 dakikalık belgeselimizin adı; 'Mücadeleye Liderlik Edenler'. Belgesel; Cumhuriyet Meclisi Milletvekili Alişan Şan’ın katkılarıyla da hazırlandı. Girne Amerikan Üniversitesi'nde, ilk gösteriminin yapılacağı anlarda, BRT TV'de eş zamanda yayınlanacak. Milli mücadele yıllarında; Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın evlatları ve yakın çalışma arkadaşlarının çok özel anılarının aktarıldığı özel bir belgeseli sunmaktan dolayı mutluluk ve huzur duyuyorum." dedi. Açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun merhum liderlerleri, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ebediyete intikallerinin yıl dönümlerinde aziz hatıralarının anılması öncesinde düzenlenen etkinliğin, halka açık olduğu belirtildi.
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