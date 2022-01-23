Gazimağusa’da Oyların Yüzde 15’i Sayıldı
23/01/2022
Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Gazimağusa ilçesinde oyların yüzde 15’i sayıldı.
Gazimağusa’da YSK’nın 56 sandığa göre açıkladığı kesin olmayan sonuçlar şöyle:
Toplam seçmen: 51149
Toplam sandık:196
Açılan sandık: 56
Oy kullanan seçmen sayısı: 8103
Geçerli oy:292946
UBP:240.754 oy - % 41.58
Ctp:175442 oy -%30.30
DP:48446 oy -8.37
TKP:9394 oy -% 1.62
Bağımsızlık Yolu: 9450 oy- % 1.63
YDP:40466- oy % 6.99
HP:33686oy- %5.82
Tdp:21.206 oy -3.66