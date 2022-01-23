Gazimağusa’da Oyların Yüzde 15’i Sayıldı

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Gazimağusa ilçesinde oyların yüzde 15’i sayıldı.

Gazimağusa’da YSK’nın 56 sandığa göre açıkladığı kesin olmayan sonuçlar şöyle:

Toplam seçmen: 51149

Toplam sandık:196

Açılan sandık: 56

Oy kullanan seçmen sayısı: 8103

Geçerli oy:292946

UBP:240.754 oy - % 41.58

Ctp:175442 oy -%30.30

DP:48446 oy -8.37

TKP:9394 oy -% 1.62

Bağımsızlık Yolu: 9450 oy- % 1.63

YDP:40466- oy % 6.99

HP:33686oy- %5.82

Tdp:21.206 oy -3.66

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23/01/2022 22:12