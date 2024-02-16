Gazimağusa’da özel bir yaşlı bakım evinde darp

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16/02/2024

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Gazimağusa’da özel bir yaşlı bakım evinde darp

Gazimağusa’da özel bir yaşlı bakım evinde çalışan Hatice Ö. İsimli kadın 99 yaşındaki Ş. D.’yi darp ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Bakım evinde çalışan Hatice Ö. şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkartıldı. Polis zanlının Ş.D.’yi uyumadığı gerekçesiyle darp ettiğini anlattı.

Zanlı Hatice Ö.  soruşturma  maksatlı üç gün poliste tutuklu kalacak.

Öte yandan Haber Kıbrıs’a ulaşan yaşlı adamın yakınları olaydan dolayı şok içinde olduklarını darp eden şahsın cezasını çekmesini istediklerini vurguladı.

16/02/2024 16:32
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