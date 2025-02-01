Gazimağusa’da park halindeki araç çalıştırıldığı sırada alev aldı

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01/02/2025

Gazimağusa’da park halindeki araç çalıştırıldığı sırada alev aldı

 Gazimağusa’da park halindeki araç çalıştırıldığı sırada alev aldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre,  dün saat 18.00 sıralarında, Söğüt Sokak’ta park halinde bulunan EV 289 plakalı araç sürücüsü tarafından çalıştırıldığı sırada yanmaya başladı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın araçta maddi hasara neden oldu.

-İkamet izinsiz yakalanan bir kişi tutuklandı

Öte yandan polis trafik denetimlerinin yanı sıra dün ülke genelinde asayiş denetimi de yaptı.

Buna göre, KKTC’de ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Foto: Arşiv

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TAGS: haber, yangın, kıbrıs
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