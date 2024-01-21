Gazimağusa'da Park Halindeki Araca Kasti Hasar: 1 tutuklu

Gazimağusa'da park halindeki araca kasten taş atarak hasara uğratan I.A.(E-61) tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 17.01.2024 tarihinde, Gazimağusa’da park halinde bulunan bir şahsa ait SK 731 plakalı aracın sağ ön kapısına, kasten taş atılarak hasara uğratılması olayı ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen I.A.(E-61) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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