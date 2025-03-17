Gazimağusa’da rahatsızlık veren şahıs gözaltına alındı

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17/03/2025

Gazimağusa’da rahatsızlık veren şahıs gözaltına alındı

Gazimağusa’da dün sabah saatlerinde bir yurtta meydana gelen olayda, 27 yaşındaki F.Ö.’nün alkollü halde çevresine rahatsızlık verdiği bildirildi.

Polisin açıklamasına göre, saat 07.15 sıralarında 159 miligram alkollü içki tesiri altında olan F.Ö., bulunduğu yurt binasında yüksek sesle bağırarak ve iki odanın kapılarını yumruklayıp çalarak içeride kalanları rahatsız etti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.Ö. hakkındaki soruşturma devam ediyor.

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TAGS: Gazimağusa, gözaltı
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