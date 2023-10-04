Gazimağusa’da sahte reçete davasında zanlılar tutuksuz yargılanacak!

KKTC genelinde sahte reçetelerle ilgili yürütülen soruşturmanın, Gazimağusa ayağında zanlılar bugün mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili poliste tutuklu bulunan Dr. Hatica Faydalı., Hatica Faydalı.’nin eczacı kızı Olcay Faydalı ve gelini Ayşe Özbeycan Faydalı ile Olcay Faydalı’nın kalfası Bengü İldemir Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde görülen davada teminata bağlandı.

Resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini iddiasıyla tutuklanan zanlılar ileride yargılanmak üzere, yurt dışına çıkmaktan men edilerek, 50’şer bin TL nakdi teminata bağlandı.

Yargıç zanlıların 50’şer bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin, 300’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.





