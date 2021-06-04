Gazimağusa’da satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi!

Gazimağusa'da gerçekleştirilen operasyon sonucu satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 50 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlı olarak görülen 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilenn bilgiye göre bugün saat 11.00 sıralarında Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 50 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında meselede zanlı olarak görülen A.A.O. (E-19), A.A.A. (E-31) ve O.O.O. (K-31) tutuklanmış olup polisin soruşturması devam etmektedir.

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04/06/2021 19:23