Gazimağusa’da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Gazimağusa’da bu sabah seyir halindeki bir araçta meydana gelen yangın zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ağıllar bölgesinde saat 09.00 sıralarında, seyir halinde bulunan KB 302 plakalı araçta, muhtemelen benzinin sıcak aksamlar üzerine sızması sonucu yangın çıktı.

Yangın neticesinde aracın motor bölümü, ön kaput, ön tampon, ön farlar, ön lastikler, sağ ve sol ön çamurluklar tamamen yandı, ön cam ise ısıdan patladı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.