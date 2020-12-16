Gazimağusa'da Şiddetli Rüzgar Etkili Oluyor
Olumsuz hava şartları nedeni ile Gazimağusa sahilinde 4 tekne battı.
16/12/2020
Olumsuz hava şartları nedeni ile Gazimağusa sahilinde 4 tekne battı.
Olumsuz hava şartlarının ülkemizi yeniden etkisi altına almasıyla Gazimağusa sahilinde bulunan 2 balıkçı teknesi 1 Sürat teknesi, 1 yelkenli tekne bugün sabah saatlerinde battı.
Son günlerde ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağış ve fırtına Gazimağusa'da teknelere maddi zarar verdi.
Gazimağusa bölgesinde şiddetli rüzgâr etkili olmaya devam ediyor. (MHA)
***