Gazimağusa'da Şiddetli Rüzgar Etkili Oluyor

Olumsuz hava şartları nedeni ile Gazimağusa sahilinde 4 tekne battı.

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16/12/2020

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Gazimağusa'da Şiddetli Rüzgar Etkili Oluyor

Olumsuz hava şartları nedeni ile Gazimağusa sahilinde 4 tekne battı.

Olumsuz hava şartlarının ülkemizi yeniden etkisi altına almasıyla Gazimağusa sahilinde bulunan 2 balıkçı teknesi 1 Sürat teknesi, 1 yelkenli tekne bugün sabah saatlerinde battı.

Son günlerde ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağış ve fırtına Gazimağusa'da teknelere maddi zarar verdi.

Gazimağusa bölgesinde şiddetli rüzgâr etkili olmaya devam ediyor. (MHA)

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16/12/2020 14:08
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TAGS: gazimağusa, rüzgar
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