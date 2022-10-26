Gazimağusa’da tadilat aşamasındaki ev kurşunlanmıştı

Gazimağusa’da Veyselliler Bölgesi’nde Z.E.’nin tadilat aşamasındaki evinin 6 el ateş edilerek kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen polis soruşturması tamamlandı. Konu evi kurşunlamakta tutuklanan M.K., işlediği suçtan ileride yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, suçu örten F.Ö. teminat ile serbest kaldı.

Meseleyi soruşturan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görevli polis çavuşu Gökhan Yıldırım yemin altında verdiği şehadetinde, Gazimağusa’da 10 Ekim’de meydana gelen, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, meskun mahallede ateş açma, kasti hasar ve suçu örten suçlarıyla ilgili olguları mahkemeye anımsattı.

Gökhan Yıldırım, konu tarihte saat 04.00’de, Gazimağusa’da Güler Sokak’taki Z.E.’ye ait inşaat tadilatı sebebiyle boş olan ikametgahının batıya bakan kısmında yer alan güneşlik odasının aleminyum penceresine, meçhul şahıslar tarafından, 7.65 mili metre çapındaki tabancayla, 6 el ateş açıldığını ve camların delinmesine sebep olup, kasti hasara uğratıldığını hatırlattı.

Yıldırım, aldığı bilgi doğrultusunda, olay yerinde yapılan incelemede 7,65 mm çapındaki 6 mermiyi bulup emare zapt ettiğini anlattı ve mermi kovanı bulunarak emare zapt ettiğini belirtti.

Yıldırım, F.Ö.’nün, M.K.’nin talebi üzerine, bir başkasına ait olan aracı ve olayda kullanılan aracı M.K.’ye getirdiğini söyledi ve konu aracı 10 Ekim’de Derinya Bölgesi’nde boş tarla içerisinde, terk edilmiş vaziyette bulduğunu ve incelenmek üzere müdürlüğe götürülmesini sağladığını anımsattı.

Konu aracı M.K.’nin kurşunlanma olayında kullanıldığını kamera kayıtlarından tespit ettiğini anlatan tanık polis çavuşu,meseleyle ilgili yürüttüğü çok yönlü tahkikatını tamamladığını belirttikten sonra,mahkemeden, birçok sabıkası olup, serbest kalması halinde yeniden suç işleme ihtimali yüksek olan M.K.’yi hükümsüz tutuklu olarak cezaevine, KKTC vatandaşı F.Ö.’yü de uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Konu suçların yaygınlığına dikkat çeken mahkeme, M.K.’yi işlediği suçtan ileride yargılanmak üzere, her ne şart altında olursa olsun 2 ayı geçmeyen bir süre Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne, F.Ö.’yü de KKTC dışına çıkmaktan men ederek, 5 bin TL nakdi teminat yatırmasına ayrıca, F.Ö. aleyhine KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 75’er bin TL’lik kefalet senedi imza etmesine emir verdi. (MHA)

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26/10/2022 18:25