Gazimağusa'da Tartışma Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Yaralandı, Bir Kişi Tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda dün tartıştığı kişiyi ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 11.30’da aralarında yaşanan tartışma sonucu 22 yaşındaki A.E., 50 yaşındaki A.A’nın yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp edip yere düşmesine; alnında kesi, yanak kemiğinde çatlak ve burun kemiğinde ise kırık oluşmasına sebep oldu.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.A., tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Zanlı A.E., tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.