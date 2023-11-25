Gazimağusa’da tartıştığı kadını darp eden şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da dün saat 15.00 sıralarında yaşanan tartışma esnasında M.H.'yı (K-26) darp ederek ayağının kırılmasına neden olan F.S.(E-23) tutuklandı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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- Sahte şase düzenlenmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Lefke’de dün polis tarafından yapılan araç trafik muayenesiyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, GM 448 plakalı aracın şase numarasının izinsiz olarak değiştirildiği ve başka bir araca takıldığı tespit edildi.

Polis’ten yapılan açıklamada, meselede zanlı olarak görülen E.Ş.(E-33) ve S.S.'nin (E-50) tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

- Girne’de bir işletmenin mutfağında yangın çıktı, tezgah ve tavan yandı

Girne’de ise dün saat 14.30 sıralarında bir işletmenin mutfağında yangın çıktığı bildirilerek, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında tezgah ve tavanın kısmen yandığı kaydedildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, yangın fritözün elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana geldi, soruşturma devam ediyor.

- Kısa devre sonucu yangın çıkan evin garajında yangın çıktı, eşyalar yandı

İskele’de de ise dün saat 13.00 sıralarında bir evin garajında yangın çıktı. Yangında, garaj içerisinde eşyalar tamamen yanarak zarar gördü.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, yangın, İskele’de Papatya Sokak üzerinde Nazlı Yemişçioğlu'na (K-70) ait ikametgâhın yanında bulunan yaklaşık 6x3 metre ebadındaki garajda elektrik devrelerinin kısa devre yapması sonucu meydana geldi.

İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonucunda, 1 adet derin dondurucu, 1 adet elektrikli küçük fırın, 3 adet halı, 3 adet piknik tüpü, 1 adet klima dış ünitesi ve muhtelif eşyalar yandı.