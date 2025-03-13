Gazimağusa’da Tehdit ile Mal Devir Ettirme Olayında İki Kişi Tutuklandı

Gazimağusa’da salı günü M.A(E-35), İ.M.(E-42) ile birlikte eski ortağı olan G.K'yi (E-46) tehdit ederek şirket hisseleri, araç ve ev devir formlarını imzalamasını sağladı. Böylelikle M.A ile G.K'nin hissedarı olduğu iki şirketin hisseleri ile G.K. adına kayıtlı araç ile İskele’de bulunan evin M.A'nın adına geçmesi sağlandı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.A. ve İ.M. tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.