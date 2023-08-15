Gazimağusa’da ''Tetik Operasyonu'': 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Tetik Operasyonu” sırasında tabanca ile canlı mermi bulunduran 2 kişi tutuklandı.

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15/08/2023

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Gazimağusa’da ''Tetik Operasyonu'': 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Tetik Operasyonu” kapsamında V.A.’nın (E-24) kullanımındaki motosiklette yapılan aramada, tasarrufunda üç adet tabanca ve tabancalara ait üç adet şarjör ile 95 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan O.Y. (E-29) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

15/08/2023 12:01
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TAGS: haber, kıbrıs, Gazimağusa
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