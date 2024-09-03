Gazimağusa’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gazimağusa’ da bugün saat 03:55’te İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Sude ÖZTEMUR yaşamı yitirdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’ da bugün saat 03:55’te İsmet İnönü Bulvarı üzerinde Yağmur ÖZTEMUR (K-30), 149 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PA 843 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Mens Fashion isimli iş yerinin önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten kuzey istikametine doğru seyreden Hamdin GÖKTÜRK (E-44) yönetimindeki YC 648 plakalı çift kabin aracın sağ ön yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun batı kısmına savrulan YC 648 plakalı araç önce kaldırım bordür taşlarınaardından kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarpıp durdu. Kaza sonucu PA 843 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gazimağusa’ da Sude ÖZTEMUR (K-24) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan PA 843 plakalı araç sürücüsü Yağmur ÖZTEMUR ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Koray ULEMA (E-45) ile YC 648 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Jamshid DİNPANAH (E-50) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.