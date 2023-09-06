Gazimağusa’da trafik kazası! 3 yaralı, 1 tutuklu

Gazimağusa’da, Güvercinlik-Çayönü anayolunda, İbrahim Çınar (E-21) 74 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FE 724 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp dere yatağı içerisinde bulunan toprak sete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Nurullah Polat (E-22), Hayriye Takımcılar (K-17) ve Sıla Çıncar (K-18) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Nurullah Polat’ın sol kolunda, Hayriye Takımcılar’ın göğüs kafesinde ve Sıla Çıncar’ın ise sol omuzunda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındılar. Araç sürücüsü İbrahim Çınar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.