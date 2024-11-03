Gazimağusa’da trafik kazası bir kişi yoğun bakımda!

Gazimağusa’da bugün saat 00.15 sıralarında Aşıklar Tepesi yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 29 yaşındaki İnanç Bilinçli ağır yaralandı.

İnanç BİLİNÇLİ yönetimindeki GG 660 plakalı araç ile seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.

Kaza sonrası yaralanan araç sürücüsü İnanç Bilinçli ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Erkan Mutela kaldırılmış oldukları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Erkan Mutela Acil Serviste kontrol maksatlı müşahede altına alınırken, İnanç Biliçli Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.