Gazimağusa’da trafik kazasında bir kişinin kaburga kemiği kırıldı

 Gazimağusa’da dün meydana gelen trafik kazasında, önündeki araca çarpan aracın yolcusunun kaburga kemiği kırıldı.

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03/11/2023

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Gazimağusa’da trafik kazasında bir kişinin kaburga kemiği kırıldı

 Gazimağusa’da dün meydana gelen trafik kazasında, önündeki araca çarpan aracın yolcusunun kaburga kemiği kırıldı.

Polis bültenine göre kaza 09.30’da İsmet İnönü Bulvarı’nda oldu. 79 yaşındaki Mahmut Gildir GP 413 plakalı salon aracıyla kuzeye seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamette giden ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan Nezar Arnous (E-49) yönetimindeki VF 291 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan GP 413 plakalı araçtaki yolcu Nazife Gildir (K-69), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaburga kemiği kırığı teşhisi nedeniyle Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

03/11/2023 16:47
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs,
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