Gazimağusa’da trafikte tehlike içeren ağaçların budanmasına yarın da devam edilecek

 Gazimağusa’da, trafikte tehlike arz eden ağaçların budanmasına bugün başlandı.

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24/02/2025

Gazimağusa’da trafikte tehlike içeren ağaçların budanmasına yarın da devam edilecek

 Gazimağusa’da, trafikte tehlike arz eden ağaçların budanmasına bugün başlandı.

Gazimağusa Kaymakamlığı başkanlığında, Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Orman Dairesi Müdürlüğü Kantara Bölge Şefliği,

Gazimağusa Çevre Dairesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ile organize sürdürülen  budama  işi yarın da devam edecek.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın da eski Lefkoşa yolu Sosyal Konutlar önündeki ağaçların budanmasına devam edilecek.

 Bu güzergah 09.00-13.00 ile 13.45-15.00 saatleri arasında araçların kullanımına kapatılacak. Araçlar tali yollara yönlendirilecek.

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TAGS: haber, kıbrıs
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