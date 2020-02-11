Gazimağusa'da turistler denize girdi
Salamis bölgesinde denize giren turistler sosyal medyada gündem oldu.
11/02/2020
HABER KIBRIS-ÖZEL
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HABER KIBRIS-ÖZEL
Ülkemizin en soğuk günlerinden birinin yaşandığı bugün Gazimağusa bölgesinde bazı turistler denize girdi. Salamis bölgesinde denize giren turistler sosyal medyada gündem oldu.
Soğuk havanın yanı sıra havanın yağmurlu olduğu sırada denize giren tuistlerin keyfi yerindeydi. Öte yandan turistlerin denize girdiği sırada termometreler 8 dereceyi gösteriyordu