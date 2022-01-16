Gazimağusa’da uyuşturucu

Gazimağusa’da dün saat 20:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında; A.H.(E-25)’nin polisi fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 10 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas teraziyi çöp kutusuna attıktan sonra olay yerinden koşarak kaçtığı esnada alıkonularak tutuklandı.

Akabinde A.H.(E-25)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.A.(E-24), O.S.(E-21) ve H.S.H.R.(E-23) tutuklanırken soruşturma devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:



16/01/2022 09:40