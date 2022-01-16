ads

Gazimağusa’da uyuşturucu

ads ads ads ads ads
16/01/2022

ads
ads
ads
Gazimağusa’da uyuşturucu

Gazimağusa’da dün saat 20:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında; A.H.(E-25)’nin polisi fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 10 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas teraziyi çöp kutusuna attıktan sonra olay yerinden koşarak kaçtığı esnada alıkonularak tutuklandı.

Akabinde A.H.(E-25)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.A.(E-24), O.S.(E-21) ve H.S.H.R.(E-23) tutuklanırken soruşturma devam ediyor.

 

16/01/2022 09:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Gazimağusa’da uyuşturucu, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.