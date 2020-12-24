Gazimağusa'da uyuşturucu: 1 tutuklu

Gazimağusa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçu ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.A.’nın (E-35)’ Hisarköy ve Göçmenköy’de bulunan iki ayrı ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 17 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi, içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet cam tabak, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet banknot para, 1 adet kredi kartı,1 adet pipet parçası ve 2 adet jilet bulunarak emare alındı. Adı geçen şahıs tutuklandı.

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Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde polis tarafından dün yapılan aramada; 1 adet toplu tabanca ve tabancaya ait 5 adet canlı mermi bulunarak emare alındı. Mesele ile ilgili olarak M.T. (E-33), E.K. (E-33) ve T.Q. (E-24) tutuklandı.

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HIRSIZLIK



Dipkarpaz’da Osman Bey Sokak üzerinde inşaat tadilatı devam etmekte olan ikametgah içerisinden Mehmet Güngör’e ait 9 adet muhtelif ebatlarda kalıp tahtası, 11 adet demir kelepçe ve 1 adet su terazisi çalınmasıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen W.M. (E-25) ve M.Z. (E-26), tutuklandı.

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24/12/2020 13:37