Gazimağusa’da uyuşturucu: 2 tutuklu

2 kişi, tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında  uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundurmaktan tutuklandı.

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12/02/2022

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Gazimağusa’da uyuşturucu: 2 tutuklu

Gazimağusa’da 2 kişi, tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında  uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, B.A.(E-22) ve S.G.’nin (K-27) dün kaldıkları ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.

12/02/2022 13:15
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TAGS: Gazimağusa, uyuşturucu, tutuklu,
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