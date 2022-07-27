Gazimağusa’da uyuşturucu: 7 tutuklu

Gazimağusa’da dün uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet öğütücü bulundu.

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27/07/2022

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Gazimağusa’da uyuşturucu: 7 tutuklu

Gazimağusa’da dün uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet öğütücü bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: Gazimağusa’da dün K.A.(E-25), D.K.(E-28), E.I.O.(E-24), P.O.(E-24) D.O.(E-20) ve N.E.(E-23)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yaklaşık 7 gram, 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak, emare olarak alındığını bildirdi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa Hasan Barbaçolli Sokak üzerinde ise dün saat 18.30 sıralarında polis tarafından şüpheli olarak görülen C.E.E.’nin (E-27) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet öğütücünün bulunduğu ve alındığı kaydedildi.

Polis, şahsın tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

27/07/2022 13:49
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TAGS: Gazimağusa, uyuşturucu, tutuklu
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