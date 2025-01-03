Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu!

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir kişinin ikametgahında uyuşturucu madde bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün 13.30 sıralarında, M.W. (27) isimli şahsın evinde yapılan aramada, yaklaşık 125 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu değerlendirilen hassas terazi tespit edildi.

M.W. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.