Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu!

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30/03/2022

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Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu!

Gazimağusa'da, dün saat 13:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında A.J.(E-26) ve A.H.R.(E-23)’nin kullanımlarında bulunan araçta yapılan aramada; ayaklaşık 150 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmış ve söz konusu şahıslar tutuklandı.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.G.B.(E-21), M.M.(E-23) ve M.A.M.(E-22)'nin kalmakta oldukları ikametgahlarda yapılan aramalar sonucunda ise toplam 50 gram ağırlığında metamfetamin ve 10 gram ağırlığında  hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile bir adet hassas terazi daha bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

30/03/2022 12:18
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TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs, gazimağusa
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