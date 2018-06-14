Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu 

Gazimağusa’da dün saat 20.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde İ.S.Ö’nün (E-21) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu Yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantılı olarak S.C.(E-23) ve Y.H’nin (E-22)’nin kaldığı evde arama yapmak için gelen polisleri fark eden S.C. evin balkonundan (ikinci kattan) beton zemine atladı ve iki ayağı da kırıldı. Bilahare söz konusu ikametgâhta yapılan aramada, yaklaşık 3 gram 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı bulunan öğütücü ve bir ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan S.Ö (K-19) ve S.Ö (K-19) tutuklandı.